«Рычаг тормоза вошел в ногу и порвал артерию»: под Новосибирском 8-летний мальчик погиб, упав с велосипеда

Ребенок умер до приезда врачей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под Новосибирском погиб 8-летний мальчик, упавший с велосипеда. Трагедия произошла днем 10 августа в садовом обществе «Луч» Коченевского района. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.
— Дети 6 и 8 лет катались на велосипеде. В какой-то момент мальчик потерял равновесие и упал с велосипеда на землю. Рычаг тормоза вошел в ногу и повредил артерию. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Мальчик умер, — сообщили в СКР по Новосибирской области.
Следователи осмотрели место, где произошла трагедия, поговорили с очевидцами. Назначена экспертиза, которая установит точную причину гибели ребенка.
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