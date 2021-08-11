«Рычаг тормоза вошел в ногу и порвал артерию»: под Новосибирском 8-летний мальчик погиб, упав с велосипеда

Ребенок умер до приезда врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском погиб 8-летний мальчик, упавший с велосипеда. Трагедия произошла днем 10 августа в садовом обществе «Луч» Коченевского района. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.

— Дети 6 и 8 лет катались на велосипеде. В какой-то момент мальчик потерял равновесие и упал с велосипеда на землю. Рычаг тормоза вошел в ногу и повредил артерию. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Мальчик умер, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место, где произошла трагедия, поговорили с очевидцами. Назначена экспертиза, которая установит точную причину гибели ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.