Сибирячка на Suzuki сбила 6-летнюю девочку

Девочку с травмами увезли в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 августа, в Железнодорожном районе Новосибирска Suzuki Swift сбила 6-летнюю девочку. За рулем иномарки сидела 30-летняя женщина. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— Авария произошла в 9.30 на улице Вокзальная магистраль. Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга и ушибы, — уточнили в ведомстве.

На месте работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

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