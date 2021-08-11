Под Новосибирском «УАЗ» врезался в фуру: погиб водитель внедорожника

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция города Новосибирск

Сегодня в среду, 11 августа, в Новосибирской области в Чулымском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель. ДТП произошло в 8:45. «УАЗ» ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Чулыма. Авария произошла на 1133 километре трассы. Подробности рассказали в ГИБДД по области.

— 55-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся во встречном направлении. Водитель «УАЗ» погиб, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Сейчас на месте работают полиции, обстоятельства произошедшего будут выясняться.

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