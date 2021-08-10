Сибирячка заплатила интернет-мошеннице 16 тысяч за несуществующего щенка

Сибирячка попалась на удочку интернет-мошенницы, пытаясь купить щенка онлайн. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сибирячка попалась на удочку интернет-мошенницы, пытаясь купить щенка онлайн. Женщина перевела деньги «продавщице», однако свою собаку так и не получила.

— Желая приобрести собаку, женщина нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков. В онлайн-переписке с потерпевшей продавец убедила ее за приобретение животного перевести ей на карту более 16 тысяч рублей. После этого продавец перестала выходить на связь, а сибирячка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейским удалось найти лже-продавщицу: ею оказалась 24-летняя жительница Воронежа. Во время обыска у нее изъяли сотовый телефон и сим-карты. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». За это женщине может грозить пять лет тюрьмы.

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