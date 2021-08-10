Новосибирец, до смерти избивший ногами возлюбленную из-за ревности, пойдет под суд

Новосибирец до смерти избил свою возлюбленную из-за ревности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирец до смерти избил свою возлюбленную из-за ревности. Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— В мае этого года 47-летний обвиняемый был вместе со своей 45-летней сожительницей в квартире по улице Учительская. Сибиряки вместе выпивали, когда между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина сильно избил женщину: он ударил ее ногами по голове и телу более 30 раз, — сообщили в областном Следственном комитете. От полученных травм сибирячка скончалась на месте.

Свою вину в содеянном сибиряк признал, сейчас он находится под стражей. Его уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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