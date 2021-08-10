В Новосибирске пенсионера выписали из ковид-госпиталя в тяжелом состоянии и с пролежнями

В Новосибирской области из ковид-госпиталя выписали 78-летнего пенсионера в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области из ковид-госпиталя выписали 78-летнего пенсионера в тяжелом состоянии. Об этом рассказал изданию «НДН.Инфо» зять мужчины Сергей Аверьяскин: по его словам, за время пребывание тестя в больнице его состояние только ухудшилось.

По словам сибиряка, пенсионер попал городскую клиническую больницу №11 с коронавирусом еще в начале июня. Сам он напрямую с родственниками не общался, однако врачи рассказывали родным, что чувствует себя мужчина хорошо и идет на поправку. Через две недели медики сообщили, что дедушку можно забрать домой. Однако тогда выяснилось, что находится он уже не там, а в Обской ЦГБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь. Врачи пояснили, что там пенсионер якобы проходил реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Когда родственники приехали за дедушкой, то были шокированы его состоянием. Пенсионер сильно похудел, а на его теле образовались пролежни. В обской больнице сибирякам пояснили, что пациент уже поступил к ним в таком состоянии. Везти 78-летнего мужчину домой родным пришлось на реанимобиле. Сейчас родственники дедушки недоумевают, как в больнице его состояние могло так сильно ухудшиться и почему врачи не сообщили им об этом сразу. Сергей Аверьяскин планирует обратиться с заявлением в областную прокуратуру. КП-Новосибирск также направила запрос в областной минздрав, чтобы разобраться в данной ситуации.

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