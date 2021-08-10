«Что ж до светофора не дошел?»: новосибирцы засняли на видео лося, перебегавшего через дорогу

Животное перебежало дорогу. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на Бердском шоссе в районе Академгородка был замечен лось, не соблюдающий ПДД. Животное, резво перебегающее проезжую часть в неположенном месте, попало на запись камеры видеорегистратора одного из автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.
На кадрах ролика видно, что еще довольно молодой лось выбежал из-за деревьев с одной стороны дороги, и, успев перебежать обе полосы движения, скрылся за перелеском с другой стороны.
Лось-нарушитель позабавил сибиряков, о чем они написали в комментариях под постом в паблике «АСТ-54»:
— Штраф ему нужно выписать.
— Что ж до светофора не дошел?
— И куда только ГАИ смотрит? — пишут люди.
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