«Что ж до светофора не дошел?»: новосибирцы засняли на видео лося, перебегавшего через дорогу

Животное перебежало дорогу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на Бердском шоссе в районе Академгородка был замечен лось, не соблюдающий ПДД. Животное, резво перебегающее проезжую часть в неположенном месте, попало на запись камеры видеорегистратора одного из автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах ролика видно, что еще довольно молодой лось выбежал из-за деревьев с одной стороны дороги, и, успев перебежать обе полосы движения, скрылся за перелеском с другой стороны.

Лось-нарушитель позабавил сибиряков, о чем они написали в комментариях под постом в паблике «АСТ-54»:

— Штраф ему нужно выписать.

— Что ж до светофора не дошел?

— И куда только ГАИ смотрит? — пишут люди.

Смотреть видеосюжет Новосибирцы засняли на видео лося, перебегавшего через дорогу

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