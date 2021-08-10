В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли еще 12 человек

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 198 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 198 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 54 693 случая ковида, в том числе у 4 073 детей. С выздоровлением были выписаны 45 760 пациентов, 153 из них — за последние сутки.
— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет и женщины в возрасте 80 и 84 лет и три женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе ковид унес жизни 2 439 человек, — сообщили в областном оперштабе.
В больницах области с диагнозом COVID-19 и подозрением на него сейчас лежат 3 870 человек, в том числе 63 ребенка. К аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.
Напомним, в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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