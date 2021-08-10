Бродячие коровы съели урожай у жителей поселка под Новосибирском

Коровы объединились в организованную преступную группировку и уничтожили урожай жителей поселка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оказывается, что бродячими бывают не только собаки, но и крупный рогатый скот. Стая из шести буренок напала на приусадебные участки местных жителей в поселке Коченево Новосибирской области. Оголодавшие животные плотно пообедали на грядках, пока хозяева домов были на работе.

— Они съели всю редиску, помидоры, капусту, попортили другие овощи в моем огороде. А потом пошли бродить еще на другие участки, — рассказала КП-Новосибирск жительница р.п. Коченево Наталья Т.

Люди, оставшиеся без урожая, быстро вычислили хозяйку бродячих животных и написали заявления в полицию.

Сейчас с рогатыми вандалами разбирается местный участковый.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.