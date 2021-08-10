Бродячие коровы съели урожай у жителей поселка под Новосибирском

Коровы объединились в организованную преступную группировку и уничтожили урожай жителей поселка.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оказывается, что бродячими бывают не только собаки, но и крупный рогатый скот. Стая из шести буренок напала на приусадебные участки местных жителей в поселке Коченево Новосибирской области. Оголодавшие животные плотно пообедали на грядках, пока хозяева домов были на работе.
— Они съели всю редиску, помидоры, капусту, попортили другие овощи в моем огороде. А потом пошли бродить еще на другие участки, — рассказала КП-Новосибирск жительница р.п. Коченево Наталья Т.
Люди, оставшиеся без урожая, быстро вычислили хозяйку бродячих животных и написали заявления в полицию.
Сейчас с рогатыми вандалами разбирается местный участковый.
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