В Новосибирске столкнулись Camry и Land Cruiser: движение в сторону Бердска затруднено

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Большевистской перед домом №44 столкнулись два автомобиля — седан Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Кадры с места ДТП появились в соцсетях. На фото видно, как не поделившие дорогу иномарки наехали друг на друга.

— Toyota Camry стоит на проезжей части и перекрывает часть дороги, экипаж ГИБДД направлен на место происшествия. Авария зафиксирована с материальным ущербом. В ДТП никто не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате столкновение затруднило движение в сторону Бердска. Причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться.

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