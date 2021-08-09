В Новосибирской области с ЕГЭ удалили 19 школьников

В Новосибирской области с ЕГЭ в 2021 году удалили 19 школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области с ЕГЭ в 2021 году удалили 19 школьников. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве 9 августа.

— За нарушение порядка Государственной итоговой аттестации было удалено порядка 19 человек: 13 — за наличие телефона, 6 — за наличие шпаргалок, — пояснил Сергей Федорчук.

Министр также сообщил, что в этом году 7 выпускников школ Новосибирской области сдали ЕГЭ на сто баллов сразу по нескольким предметам. Так, 120 школьников получили 127 стобалльных результатов. Всего в регионе красный аттестат и медаль «за особые успехи в учении» получили 1506 выпускников.

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