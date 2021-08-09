«Бабушке стало плохо, не могла выйти»: в Новосибирске пожарные по лестнице забрались на 9 этаж, чтобы спасти пенсионерку

В Новосибирске произошел пожар в квартире в многоэтажке на улице Есенина.

В Новосибирске пожарные взбирались по лестнице в окно многоэтажки на улице Есенина. По словам очевидцев, снявших это на видео, в одной из квартир не верхнем этаже стало плохо пенсионерке.

— На улице Есенина, 29, пожарные выставили автолестницу и забрались в окно квартиры, расположенной на 9-м этаже панельного дома, — сообщает подробности произошедшего паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, помощь понадобилась бабушке, которой стало плохо, и она не могла открыть двери сама.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали произошедшее:

— Около 17:30 поступило сообщение, что пожилая женщина находится в оконном проеме на 9 этаже. По прибытии к месту вызова сотрудники МЧС России выдвинули автолестницу. Сама женщина отошла от окна в квартиру. На месте также работали специалисты МАСС со стороны подъезда, — сообщили в областном МЧС. — Позже к дому подъехал родственник женщины, который открыл дверь квартиры. Бабушка находилась в удовлетворительном состоянии. Помощь спасателей в дальнейшем не потребовалась.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске пожарные по лестнице забрались на 9 этаж, чтобы спасти пенсионерку

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