Мужчина с татуировкой Иисуса Христа попал под поезд в Новосибирске

В Новосибирске мужчина попал под поезд между платформами Гагаринская и Плехановская. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске мужчина попал под поезд между платформами Гагаринская и Плехановская. ЧП случилось в ночь на 9 августа.

— Машинист пассажирского поезда сообщением Самара-Владивосток, следуя по участку железной дороги между остановочными платформами Гагаринская и Плехановская, применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека, — сообщили в УТ МВД по Новосибирской области.

Однако, увы, предотвратить трагедию все же не удалось. Пострадавшего сибиряка доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм. Медики установили, что мужчина в момент трагедии был нетрезвым.

Сейчас транспортные полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему около 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, светлые волосы. На левом плече была татуировка с изображением Иисуса Христа, на груди с правой стороны татуировка с изображением «Розы ветров». Всех, кто знает что-либо о личности мужчины, просят обратиться в дежурную часть на станции Новосибирск по телефонам: 8 (383) 229-34-00, 8 (383) 229-34-30.

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