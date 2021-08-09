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Общество9 августа 2021 12:00

Светлана Шарпф назначена главой контрольного управления правительства Новосибирской области

Об этом стало известно сегодня, 9 августа
Галина СИМОНОВА
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Светлана Шарпф была назначена на пост начальника контрольного управления правительства. Фото: nsuem.ru

Светлана Шарпф была назначена на пост начальника контрольного управления правительства. Фото: nsuem.ru

Замминистра финансов Новосибирской области Светлана Шарпф была назначена на пост начальника контрольного управления правительства. Такое решение принял Губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании 9 августа.

— К исполнению обязанностей начальника контрольного управления приступила Светлана Леонидовна Шарпф. Контрольное управление очень нужное и важное для всех нас. Будем оказывать всяческое содействие, — пояснил глава региона.

Напомним, контрольное управление в Новосибирской области было создано в 2012 году. Оно контролирует соблюдение законов при закупке товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С самого основания управления его главой был Денис Рягузов, однако в июле этого года он был назначен замминистра экономического развития области и покинул свой пост. Светлана Шарпф, в свою очередь, закончила НГУЭУ по специальности «Финансы и кредит» в 2000 году. В правительство она пришла еще студенткой на практику и работает там уже более 17 лет.

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