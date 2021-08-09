Погода в Новосибирске на середину августа 2021: идет похолодание до +3 градусов

Первые признаки осени появятся уже на этой неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на середину августа 2021 уже напомнит о приближающихся осенних холодах, ведь синоптики обещают заметное понижение температуры. Рассказываем, придется ли сибирякам доставать теплые куртки к концу недели.

— В этом августе среднемесячная температура — +15…+17 градусов, что около нормы. Сейчас началась вторая декада, и тут уже нас ждут температурные колебания: ночью от +18 до +7, а днем — от +32 до 21 градуса. А после двадцатых чисел температура может постепенно упасть до +3 градусов ночью и до +15 днем. Для августа это обычное дело. Осадки тоже в районе нормы от 40 до 67 миллиметров, при сильных дождях будут грозы, — рассказала «КП-Новосибирск» начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сайт «Гисметео» дает чуть более оптимистичный прогноз. 14 и 15 августа утра будет +11 градусов, днем — +19…+20. Небо еще будут закрывать облака, к 15 августа проглянет солнце, а к 16 снова соберутся дождевые тучи, и тогда будет не скрыться от ливней с грозами.

«Яндекс Погода» при. 14 августа похолодает до +10 градусов утром. К 15 августа станет немного теплее: утром будет +12…+16, 16 августа — +11…+18. Все это время будет пасмурно, но без дождей, лишь к 17 августа вновь выглянет солнце и вернется теплая погода.

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