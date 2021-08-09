В Новосибирске столкнулись семь автомобилей: пострадала девушка

Все машины получили повреждения. Фото: «2ГИС»
В понедельник утром, 9 августа, в Новосибирске на улице Титова 1, произошло столкновение 7 автомобилей. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen, который по предварительным данным был пьян. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
— В ДТП пострадала девушка водитель автомобиля Toyota Platz, которая была госпитализирована в больницу с травмами, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
Авария заблокировала движение на улице Титова. Пробки образовались на прилегающих улицах.
Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего будут выясняться.
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