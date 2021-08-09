Погода в Новосибирске на 9 августа 2021 года: что обещают синоптики

Новосибирск накроют дожди и туманы
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске на 9 августа 2021 года обещает быть теплой, но дождливой. Об этом предупреждают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Днем 9 августа ожидается +26...+28 градусов, ночью + 14...+16 градусов. Днем возможна переменная облачность, местами будет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. ветер Юго-Восточный с порывыами до 13 м/с, — сообщили метеорологи.
«Яндекс. Погода» обещает днем +23...+26 градусов, ночью +18...+20 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер Северо-Восточный.Восход солнца в 05:52, закат в 21:16.
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