«Застрелил охранника, ограбил депутата»: убийца жены искитимского врача сознался в новых преступлениях

Обвиняемый сознался в убийстве и двух ограблениях. Фото: Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Новосибирской области

Рецидивист Дмитрий Казаков сознался в убийстве жены искитимского главврача и еще двух преступлениях. Источник КП-Новосибирск рассказал подробности уголовного дела.

Напомним, полиция задержала 49-летнего Дмитрия Казакова в Томске по подозрению в ограблении местной компании. Налетчик застрелил охранника, взломал сейф и взял более 600 тысяч рублей. Рецидивиста арестовали и допросили следователи.

— Во время допроса подозреваемый признал вину в убийстве 67-летней Людмилы Кайгородовой и ограблении ее дома. А незадолго до этого мужчина проник в квартиру экс-депутата Искитимского района Раисы Полянской и украл полмиллиона рублей. В 2007 году Казаков также вынес из офиса компании «Олимп» более 1,3 миллионов рублей. Эти преступления были нераскрыты, — сообщил источник.

Напомним, убийство жены главврача искитимской ЦРБ произошло 27 сентября 2020 года. Муж вернулся с охоты и обнаружил тело жены, привязанное к стулу. Из дома пропали шуба, драгоценности и деньги: ущерб составил 2 миллиона рублей. Одним из двоих налетчиков оказался Дмитрий Казаков, именно его обвиняют в пытках и убийстве женщины.

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