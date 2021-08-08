Пьяный дачник избил 72-летнего пенсионера под Новосибирском

Пенсионер получил тяжелую травму головы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
72-летний дачник попал в больницу с тяжелой травмой головы: он пострадал во время драки в селе Белоярка Колыванского района, сообщили в полиции.
Известно, что пенсионер пригласил в гости 35-летнего знакомого, они выпили. Во время астолья началась ссора, и гость ударил пенсионера ногой в голову. Пожилой мужчина получил серьезную травму, врачи «Скорой помощи» увезли его в больницу.
— Подозреваемый попытался скрыться, но его задержали в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело по причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина ранее не был судим, решается вопрос о его аресте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Максимальное наказание по данной статье — 8 лет колонии строгого режима.
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