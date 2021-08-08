Полиция проверит новосибирца, который читал стихи на фонаре у оперного театра

Актера задержали полицейские. Фото: Влад Комяков // Алексей Горностаев

Полиция проводит проверку после того, как новосибирец залез на фонарь у оперного театра и читал стихи. Напомним, инцидент произошел вечером 7 августа в театральном сквере.

— Проводится проверка, устанавливается личность актера. По результатам проверки будет принято решение, — рассказали в полиции.

Юристы считают, что за концерт на фонаре сибиряка могут оштрафовать:

— Мужчине может грозить штраф от 500 до 100 рублей за мелкое хулиганство, либо арест на 15 суток. Однако если актер был послан руководством самого театра, тогда директор может выступить на суде и убедить отменить штраф, — пояснила новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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