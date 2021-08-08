Матери, у которой дети ели окурки, вернут шестерых сыновей и дочку

Дети жили в ужасных условиях. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

История многодетной матери из села Долгово Новосибирской области, у которой дети пили воду с плиты и закусывали окурками, кажется, все-таки будет со счастливой развязкой. Напомним, скандал вспыхнул после того, как общественница Татьяна Осадчая опубликовала видео, в каких условиях живут дети. Четверо мальчишек и девочку тогда поместили в центр реабилитации, еще одного подростка - в больницу, а седьмой сын остался у родных женщины.

Но многодетная мать смогла убедить опеку дать ей испытательный срок, и сейчас идет речь о том, чтобы вернуть ей детей.

- Мать детей завершает ремонт в доме, установлена печь, произведен ремонт электропроводки. С учетом выполнения рекомендаций специалистов матерью по созданию надлежащих условий для проживания и воспитания несовершеннолетних, районной комиссией будет рассмотрен вопрос о возврате детей в семью, - пояснила Надежда Болтенко, уполномосенный по правам ребенка в Новосибирской области.

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