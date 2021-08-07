Погода в Новосибирске на 8 августа 2021 года: солнце выглядывает из-за туч

Синоптики прогнозируют дождь в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 8 августа обещает быть почти осенней.

- Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Утром местами туман, - дает прогноз Западно-Сибирский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, температура будет от +23°С до +25°С, что, пожалуй, уступает обычным дням знойного лета.

Синоптики также предвидят ветер, скоростью в 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

По данным «Яндекса», который использует несколько иную систему прогнозирования, также ожидается дождь. Но в отличие от синоптиков, портал допускает вечером снижения температуры до +18°С.

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