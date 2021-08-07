Сварилась заживо: люди не смогли спасти собаку, упавшую в яму с кипятком

Собака погибла, упав в яму с горячей водой. Фото: Инцидент Новосибирск

Жуткая история произошла в Новосибирске на Одоевского, 1/11. Там из-за коммунальной аварии образовалась яма с горячей водой. Не увидев опасности, туда упала собака.

- Это колодец глубиной метров в семь. Как я понял, там в теплотрассе прорвало трубу, хлынула вода, и земля обрушилась, появилась такая яма. Собака туда побежала и упала. И чуть не упал ребенок. По словам хозяйки, собака часа полтора скулила, потом затихла. Вероятно, заживо сварилась, - описывает произошедшее сотрудник КП-Новосибирск Евгений Кочкин, который занимается спасением домашних животных.

К сожалению, в этот раз Евгений не успел помочь собаке.

Вероятно, сначала собака попала на бетонный выступ и еще ждала спасения. Фото: Евгений КОЧКИН

Уже после случившегося приехали коммунальные службы и огородили опасную яму, а также закрыли ее досками.

«Только после огласки на дыру обратила внимание аварийная служба, а должна была это сделать раньше. Щенка спасти не удалось, я считаю, из-за халатности наших сотрудников», - написала в группе «Инцидент Новосибирск» местная жительница по имени Анастасия.

В комментариях интернет-пользователи разделяют возмущение Анастасии и ругают коммунальщиков. Но не все. Некоторые, напротив, считают, что виновата, прежде всего, хозяйка собаки, которая не держала ее на поводке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.