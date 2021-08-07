Возможно, вы их знаете: компания новосибирских грабителей попала на видео

В Новосибирске грабители попали на видео. Фото: МВД.

Новосибирская полиция пытается установить личности преступников, которые глубокой ночью ограбили местного жителя.

- В 2 часа ночи 2 августа напротив дома №31 улицы Комсомольская открыто завладели кольцом, принадлежащим 40-летнему местному жителю, - сообщает областное управление МВД.

В полиции возбудили дело по уголовной статье 161 «Грабеж». Найти виновников пока не удалось. Но недалеко от места преступления они попали под прицел камеры видеонаблюдения. МВД предлагает взглянуть на эту кадры:

- Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении граждан, просьба сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-15-71, 232-15-53, 8-961-217-48-48.

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