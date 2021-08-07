Вот это взгляд! В Новосибирске ищут хозяина вечно удивленному котенку

У котенка постоянно удвиденный взгляд. Фото: vk.com/id11364052

Зоозащитница Наталья Зимогляд выложила в сеть фотографии котенка, которому нужны хозяева.

«Это просто чудо какое-то, полосатое очарование с выразительным и удивленным взглядом. Смелая, бесстрашная и любопытная, с устойчивой психикой, она ничего и никого не боится, заводила в любых играх. Нежная мурлыка, трогательная девочка, которая очень любит руки, внимание и ласку», - охарактеризовала Наталья питомца.

Молодую кошку зовут Василисой, ей идет только третий месяц. Зоозащитница справедливо описала взгляд котенка, назвав его удивленным. На фотографиях, действительно, видно, что кошка пребывает в постоянном недоумении. Она словно спрашивает «ого, а что это?»

Кошка очень ручная и дружелюбная. Фото: vk.com/id11364052

Василисе нужны хозяева. Фото: vk.com/id11364052

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Садится на шпагат и подражает Человеку-пауку: как вечно удивленный кот Федя стал мировой звездой

С самого начала в жизни Федора было все не как у сородичей: сосед Красавчик взял на себя роль его котоматери, а люди завели необычному питомцу страницу в Instagram (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.