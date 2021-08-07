На строительство 1 километра дороги под Новосибирском объявлен аукцион за 542 миллиона рублей

Новую дорогу должны построить в течение двух лет. Фото: Влад КОМЯКОВ

На сайте Госзакупок объявлен новый аукцион на строительство дороги под Новосибирском. Начальная цена – 542 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы по строительству автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой».

В документации указана протяженность дороги – 995 метров, ширина – 8 метров и скорость, с которой по ней смогут двигаться автомобили – 80 километров в час.

Сроком окончания работ контракт определяет 20 октября 2023 года.

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