9 человек умерло от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Смертность сохраняется на одном уровне уже в течение нескольких недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 9 человек стали жертвами коронавируса в Новосибирской области.

- Мужчины в возрасте 62 года, 69 лет, 77 лет и женщины в возрасте 61 год, 61 год, 70 лет, 71 год, 73 года, 86 лет, - сообщает Оперативный штаб региона.

Уровень смертности сохраняется в области в течение уже нескольких недель. Ежедневно врачи фиксируют от 8 до 11 фактов. Исключением был день 19 июля, когда власти сообщили о 6 умерших, и 24 июля, когда по официальным данным умерло 12 человек.

В статистике заболеваемости есть снижение. Пик был зафиксирован 25 июля, когда власти сообщили о 218 умерших. После этого показатели пошли на спад, а за минувшие сутки оперативный штаб насчитал 194 заболевших.

Впрочем, это – лишь официальная статистика, которая может значительно расходиться с реальной ситуацией. В силу хотя бы того, что не каждый заболевший получает процедуру ПЦР-тестирования.

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