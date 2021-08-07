«Кружку в руке может быть не видно»: уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Фото: AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Это довольно высокий показатель в 10-балльной шкале.

Такое состояние атмосферы определил сервис AirVoice, который оценивает чистоту воздуха в разных городах, и даже в разных частях города.

«Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно», - так с юмором AirVoice комментирует 7-балльное загрязнение.

Судя по данным разных станций, расположенных в городе, ситуация менее критична в Заельцовском, Ленинском и Калининском районах города.

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