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Общество7 августа 2021 12:08

«Кружку в руке может быть не видно»: уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов

Такую оценку по 10-балльной шкале определил сервис, отслеживающий состояние атмосферы
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Фото: AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Фото: AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Это довольно высокий показатель в 10-балльной шкале.

Такое состояние атмосферы определил сервис AirVoice, который оценивает чистоту воздуха в разных городах, и даже в разных частях города.

«Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно», - так с юмором AirVoice комментирует 7-балльное загрязнение.

Судя по данным разных станций, расположенных в городе, ситуация менее критична в Заельцовском, Ленинском и Калининском районах города.

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