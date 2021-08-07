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Происшествия7 августа 2021 11:46

В Новосибирске иномарка сбила 57-летнюю женщину

Пострадавшую увезли в больницу с открытым переломом ноги
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Женщина попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД.

Женщина попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД.

Жительница Новосибирска попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте. ДТП, о котором сообщает полиция, произошло субботним утром в Кировском районе.

Автомобиль ехал по улице Комсомольской, когда женщина решила по быстрому пересечь дорогу.

- Водитель 1972 года рождения на автомобиле Honda Civic двигался по улице Комсомольская, со стороны улицы Герцена в сторону улицы Саввы Кожевникова. У дома 3 совершил наезд на пешехода-женщину 1964 года рождения, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

ДТП оказалось травматичным для женщины. Ее увезли в больницу. Предварительный диагноз – открытый перелом ноги.

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