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Общество7 августа 2021 11:30

Под Новосибирском школьник через окно сбежал из реанимации

Правда, расставание с врачами оказалось недолгим. Выпрыгнув со второго этажа, юноша сломал ноги
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Школьник, стоящий на учете ПДН, сбежал из реанимации.

Школьник, стоящий на учете ПДН, сбежал из реанимации.

Фото: ИВАНОВА Диана

Необычный инцидент произошел в Мошковском районе. Из реанимации решил сбежать пациент – юноша, которого положили в больницу с сахарным диабетом.

Причины, по которым 17-летний больной вздумал дать деру, не известны. Но учитывая, что он состоит на учете в полиции, можно не искать большой логики в действиях этого парня.

Десятиклассник не нашел ничего лучшего, чем покинуть палату через окно. Но приземление оказалось неудачным.

- Он сломал ноги. Закрытый перелом левой стопы и закрытый перелом правой пятки, - рассказал КП-Новосибирск источник в МВД.

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