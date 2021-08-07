Под Новосибирском школьник через окно сбежал из реанимации

Школьник, стоящий на учете ПДН, сбежал из реанимации. Фото: ИВАНОВА Диана

Необычный инцидент произошел в Мошковском районе. Из реанимации решил сбежать пациент – юноша, которого положили в больницу с сахарным диабетом.

Причины, по которым 17-летний больной вздумал дать деру, не известны. Но учитывая, что он состоит на учете в полиции, можно не искать большой логики в действиях этого парня.

Десятиклассник не нашел ничего лучшего, чем покинуть палату через окно. Но приземление оказалось неудачным.

- Он сломал ноги. Закрытый перелом левой стопы и закрытый перелом правой пятки, - рассказал КП-Новосибирск источник в МВД.

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