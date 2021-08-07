В Новосибирске автомобиль сбил девочку на самокате

В Новосибирске трехлетняя девочка попала под машину.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Маленькая жительница Новосибирска пострадала в аварии. ДТП зафиксировано вечером 6 августа. По данным ГИБДД города, инцидент произошел во дворе дома Фрунзе, 53.
- Водитель на автомобиле Toyota Highlander двигался по внутридворовой территории от дома 51 в сторону дома 55 и в пути следования совершил наезд на пешехода, который передвигаться на самокате по ходу движения автомобиля, - сообщает инспекция.
За рулем машины находился 35-летний мужчина. А пострадала девочка, которой 3 года.
- Доставлена в лечебное учреждение, - коротко сообщает ГИБДД.
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