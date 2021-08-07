В Новосибирске автомобиль сбил девочку на самокате

В Новосибирске трехлетняя девочка попала под машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маленькая жительница Новосибирска пострадала в аварии. ДТП зафиксировано вечером 6 августа. По данным ГИБДД города, инцидент произошел во дворе дома Фрунзе, 53.

- Водитель на автомобиле Toyota Highlander двигался по внутридворовой территории от дома 51 в сторону дома 55 и в пути следования совершил наезд на пешехода, который передвигаться на самокате по ходу движения автомобиля, - сообщает инспекция.

За рулем машины находился 35-летний мужчина. А пострадала девочка, которой 3 года.

- Доставлена в лечебное учреждение, - коротко сообщает ГИБДД.

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