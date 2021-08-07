В Новосибирске снесли последний дом, сделанный из камыша – в таких жили строители ГЭС

В поселке ОбьГЭС больше не осталось домов из камышита. Фото: «Ведомости».

На ОбьГЭС больше не осталось домов из камышита. Этот материала представлял собой плиты из спрессованных стеблей камыша.

В середине прошлого века такие постройки были довольно привлекательными жилищами. Ведь они приходили на смену землянкам и брезентовым палаткам.

Теперь таких домов в Советском районе не осталось. Последний из них недавно снесли.

«История собственно поселка ОбьГЭС отсчитывается с 1950–1954 годов, когда здесь стали строить первые 1-2-квартирные дома для гидростроителей. Возводили их из камышита — плит, спрессованных из стеблей камыша. Буквально месяц назад в поселке ОбьГЭС был снесен последний из таких домов — на улице Молодости, - сообщают «Ведомости».

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