Гениальные воры: два новосибирца продали чужой автомобиль, припаркованный рядом с домом владельца

Полицейские раскрыли хитроумную кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное похищение раскрыла новосибирская полиция. Два приятеля даже не стали утруждать себя, чтобы унести чужое. Вместо этого – сразу выставили на продажу.

Эту нестандартную кражу совершили два парня – 22 и 25 лет. Они позарились на чужую «ГАЗель».

- Злоумышленники заметили долгое отсутствие хозяина и решили продать чужой автомобиль, выставив объявление о продаже на популярный автомобильный сайт, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. - Покупатель нашелся моментально. Осмотрев автомобиль, новый владелец - житель Колывани - загрузил транспортное средство на эвакуатор и перевез домой.

Так житель Колывани за 35 тысяч рублей обзавелся сломанным микроавтобусом. А владелец машины спохватился. Заметил, что автомобиля, который давно был сломан, нет на месте. Обратился в МВД.

- Сотрудники полиции установили маршрут передвижения эвакуатора и при подворовом обходе в рабочем поселке Колывань в одном из домов обнаружили разобранный автомобиль, - рассказывают в ведомстве.

А молодые злоумышленники задержаны. Их ждет суд по делу о краже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.