180 яблонь высадят в новосибирском парке

В Новосибирске высадят 180 яблонь.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В ближайшее воскресенье запланирована массовая посадка деревьев. 8 августа она должна состояться в Центральном парке. В городе появится 180 молодых яблонь.
- Дирекция городских парков продолжает реконструкцию наружного периметра Центрального парка, который более 50 лет назад сформирован именно этими деревьями, - сообщает мэрия Новосибирска. - В парке культуры и отдыха «Центральный» высадят 180 деревьев сибирской яблони, - сообщает мэрия Новосибирска.
Посадка деревьев на Мичурина, 8 (по этому адресу расположен парк) назначена на 11 часов утра.
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