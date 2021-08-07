180 яблонь высадят в новосибирском парке

В Новосибирске высадят 180 яблонь. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ближайшее воскресенье запланирована массовая посадка деревьев. 8 августа она должна состояться в Центральном парке. В городе появится 180 молодых яблонь.

- Дирекция городских парков продолжает реконструкцию наружного периметра Центрального парка, который более 50 лет назад сформирован именно этими деревьями, - сообщает мэрия Новосибирска. - В парке культуры и отдыха «Центральный» высадят 180 деревьев сибирской яблони, - сообщает мэрия Новосибирска.

Посадка деревьев на Мичурина, 8 (по этому адресу расположен парк) назначена на 11 часов утра.

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