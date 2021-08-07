Среди студентов новосибирских вузов могут оказаться заключенные

Среди заключенных прошла сдача ЕГЭ. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

Заключенные тоже имеют право поступать в вузы. В этом году некоторые из них сдали Единый государственный экзамен. В Новосибирской области осужденных, пожелавших учиться – 31 человек.

- Сдавали русский язык и математику, экзамены по которым являются обязательным, а также обществознание, историю, биологию, географию, - сообщает Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. - Один из выпускников колонии-поселении №22. набрал более 80 баллов по математике и получил оценку «отлично».

В колониях региона уже есть практика получения высшего образования. Некоторые студенты, отбывая наказание, прошли заочное обучение и получили дипломы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.