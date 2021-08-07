К молодежному Чемпионату мира по хоккею новосибирские врачи тренируются быстро уносить пациентов

Врачи готовятся к хоккеейному первенству в Новосибирске. Фото: Денис ТАРАСЕНКО

В Новосибирске продолжается строительство новой Ледовой арены. Она должна стать площадкой будущего Чемпионата мира по хоккею среди молодежи. Встречать спортсменов готовятся и местные доктора. В городе даже побывал главный врач будущего чемпионата. А еще прошли тренировки медиков.

- Три дня бригады скорой помощи, центра медицины катастроф, а также врачи врачебно-физкультурного диспансера проводили тренировки по оказанию экстренной медицинской помощи на льду хоккеистам, пострадавшим во время матча. Специалисты отметили, что время от момента выезда бригады на лед до перемещения пациента в машину скорой помощи сокращено с 3 минут 50 секунд до 3 минут 2 секунд, - сообщает Правительство региона.

Тренировки на этом не окончены. Власти уверяют, что подобные испытания для врачей будут проходить ежемесячно.

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