В новосибирских электричках усилят проверки масочного режима

Новосибирские чиновники проверяют соблюдение маосчного режима. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима на железной дороге.

- Ближе к сентябрю больше людей начнет приезжать в Новосибирск, особенно из районов области: студенты и школьники – на учебу, дачники – домой. В связи с этим прошу профильные ведомства усилить контрольные мероприятия на железнодорожном направлении, - поставил задачу министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Проверки, связанные с соблюдением масочного режима, проводят разные структуры Правительства. Министерство, возглавляемое Андреем Гончаровым, за неделю проверило 6 торговых центров города, а также 19 магазинов.

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