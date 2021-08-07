В новосибирских электричках усилят проверки масочного режима

Новосибирские чиновники проверяют соблюдение маосчного режима.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима на железной дороге.
- Ближе к сентябрю больше людей начнет приезжать в Новосибирск, особенно из районов области: студенты и школьники – на учебу, дачники – домой. В связи с этим прошу профильные ведомства усилить контрольные мероприятия на железнодорожном направлении, - поставил задачу министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Проверки, связанные с соблюдением масочного режима, проводят разные структуры Правительства. Министерство, возглавляемое Андреем Гончаровым, за неделю проверило 6 торговых центров города, а также 19 магазинов.
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