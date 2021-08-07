Погода в Новосибирске на 7 августа 2021 года: солнце выглядывает из-за туч

Небо будет затянуто облаками. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 7 августа 2021 года: желающим пойти на пляж снова не повезло, ведь дожди никуда не уходят, хотя и будет очень тепло. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра поделились прогнозом.

— Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами до 13. Температура воздуха составит 23…+25 градуса днем и +13…+15 ночью. По Новосибирской области температура поднимется до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы, по западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы— сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», 5 августа днем пойдет дождь, но будет проглядывать и солнце. Утром температура воздуха составит +15...+19 градусов, днем — +20...+23, а вечером опустится до +18.

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