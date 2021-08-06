Детского психиатра в Новосибирской области подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки

Под Новосибирском детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании своей несовершеннолетней пациентки. Фото: Влад КОМЯКОВ

Под Новосибирском детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании своей несовершеннолетней пациентки. Заявление в полицию на мужчину написала мама девочки.

— Женщина сообщила, что 30-летний мужчина напал на ее 16-летнюю дочь на пляже «Дюны» в Бердске и надругался. Известно, что пострадавшая девочка была пациенткой сибиряка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

После заявления женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней», мужчина был задержан.

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