В Новосибирской области от ковида умерли еще 11 человек: среди них 36-летний мужчина

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 190 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 190 человек. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 53 906 случаев ковида, в том числе у 3 971 ребенка. С выздоровлением были выписаны 45 393 пациента, 138 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 63 года, 64 года, 67 лет, 72 года, 82 года, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 71 год, 81 год, 87 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 2 399 человек.

В больницах области с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат 4 208 человек, в том числе — 54 ребенка. В реанимации находятся 318 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента.

Напомним, в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проводить массовые мероприятия, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и носить маски.

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