«Она — эксклюзив!»: в Новосибирске ищут дом для кошки с дьявольскими ушками

Такая порода большая редкость. Фото: Финко Ольга

В Новосибирске ищут хозяина для кошки с необычной внешность по кличке Уши. Объявление о поиске новой семьи для фенотипа редчайшей породы «Американский керл» разместили в соцсети «Вконтакте» в группе «Кошки в дар». Сейчас необычная красавица живет в приюте бездомных животных

— До того как Уши передали нам, она жила 3-4 месяца в подвале, а сейчас мы ищем ей семью. Это эксклюзив! Их всего в Новосибирске две и еще одна на Алтае, — рассказал сотрудник приюта «С любовь и заботой» КП-Новосибирск.

Известно, по характеру Уши ласковая, расположена к человеку. Она не любит стресс, неагрессивна. Уши нужен дом без поездок на дачи и шумных гостей. Рацион кошки должен состоять из качественных консерв и паштетов.

Зоозащитники просят всех, кто хочет стать любящим хозяином для красавицы Уши, позвонить по номерам: т. 8-913-383-64-83 - Ольга, 8-952-925-09-19 - Евгения.

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