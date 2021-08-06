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Общество6 августа 2021 8:19

В Новосибирске 18-летний парень ограбил 13-летнего подростка

Злоумышленник, угрожая несовершеннолетнему расправой, забрал у него телефон
Мэри ГРИГОРЯН
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Мужчина угрожал ребенку физическим насилием. Фото: Архив «КП»

Мужчина угрожал ребенку физическим насилием. Фото: Архив «КП»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске по улице Вокзальной ограбили 13-летнего мальчика. Инцидент произошел 4 августа 2021 года. Злоумышленник, угрожая расправой, забрал у подростка сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей. В полицию обратилась мама потерпевшего.

— Грабителя нашли. Им оказался 18-летний безработный житель деревни Издревая. Ранее он привлекался к ответственности за подобные деяния. Украденный телефон изъяли во время обыска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении 18-летнего сибиряка возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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