В Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек: среди них 91-летняя женщина

В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено еще 197 случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено еще 197 случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 53 716 случаев ковида, в том числе у 3 947 детей. С выздоровлением, при этом, были выписаны уже 45 255 пациентов.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 63 года. 81 год и женщины в возрасте 64 года, 66 лет, 80 лет, 82 года, 89 лет, 91 год, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни более 2 388 человек.

В больницы региона с подозрением на ковид и установленным диагнозом госпитализированы 4 230 пациентов, в том числе 51 ребенок. В реанимации лежат 325 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов.

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