В Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек: среди них 91-летняя женщина

В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено еще 197 случаев коронавируса.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено еще 197 случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 53 716 случаев ковида, в том числе у 3 947 детей. С выздоровлением, при этом, были выписаны уже 45 255 пациентов.
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 63 года. 81 год и женщины в возрасте 64 года, 66 лет, 80 лет, 82 года, 89 лет, 91 год, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни более 2 388 человек.
В больницы региона с подозрением на ковид и установленным диагнозом госпитализированы 4 230 пациентов, в том числе 51 ребенок. В реанимации лежат 325 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер