Погода в Новосибирске на 6 августа 2021 года: город снова затопят ливни

Дожди в Новосибирске не прекращаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 6 августа 2021 года: сибиряков снова ждут ливни и грозы. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра поделились прогнозом.

— Переменная облачность, ночью будет дождь, местами гроза, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами до 13. Температура воздуха составит 22…+24 градуса днем и +13…+15 ночью. По Новосибирской области температура поднимется до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, ливни, грозы, по западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы— сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», 6 августа весь день будет дождь со слабым ветром около 2 м/с. Утром температура воздуха составит +16...+17 градусов, днем — +18...+20, а вечером опустится до +17.

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