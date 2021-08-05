В новосибирском аэропорту Толмачево открыли пункт вакцинации от коронавируса. Фото: предоставлено правительством НСО.

В новосибирском аэропорту Толмачево заработал пункт вакцинации. Его открыли накануне, 4 августа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Этот прививочный пункт в основном предназначен для сотрудников аэропорта, а также тех, кто работает на его территории. График работы — с 8 утра до восьми вечера. Работу пункта обеспечивает больница города Обь, — уточнили в правительстве.

Известно, что руководство аэропорта обратилось в Минздрав области, попросив провести вакцинацию сотрудников. Так, вместе с коллективами организаций, работающих на территории Толмачево, это примерно 8,5 тысяч сибиряков. По этой причине было решено создать в аэропорту отдельный пункт вакцинации. Поставить прививку в нем могут и те, кто живет неподалеку. Однако тот, кто решит вакцинироваться в аэропорту, должен быть готов явиться сюда и за второй дозой вакцины через 21 день.

Для того, чтобы привиться, нужно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В настоящий момент в прививочном пункте Толмачево есть две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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