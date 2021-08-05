В Новосибирске от ковида умерла заслуженный учитель России. Фото: "Вторая гимназия Новосибирска".
В Новосибирске умерла Татьяна Пирогова — преподаватель русского языка и литературы во Второй гимназии. Заслуженный учитель России скончалась на 69-м году жизни накануне, 4 августа. Печальную новость сообщили в группе образовательного учреждения.
— Татьяна Сергеевна умерла после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Коллеги и руководство гимназии скорбят об ее преждевременной кончине, — говорится в опубликованном сообщении.
Известно, Татьяна Пирогова родилась в июне 1953 в Чулыме Новосибирской области. 45 лет своей жизни она отдала педагогике. Во второй гимназии Новосибирска заслуженный учитель РФ проработала 33 года.
Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Сергеевны.
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