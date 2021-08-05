«Поссорилась с родными и ушла»: волонтеры ищут 29-летнюю блондинку, пропавшую в СНТ под Новосибирском

О местонахождении девушки неизвестно с 28 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирская область".

В Новосибирской области пропала 29-летняя Шаповалова Валентина Владимировна. О местонахождении сибирячки неизвестно с 28 июля. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Она находилась на даче с родными в СНТ «Восток» Барышевского сельсовета. Поздно вечером девушка поссорилась с родственниками — развернулась и ушла. На дачу не вернулась, дома не появлялась, на еще одном дачном участке ее тоже не было. Заявку получили накануне. Куда-то выезжать на активный поиск невозможно по истечении времени. Поэтому проводим информационную поддержку в Интернете, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Волонтеры назвали и приметы пропавшей. Так, рост девушки 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, светлые крашеные волосы и серые глаза.

В день пропажи была одета в розово-сиреневую футболку, серые трико и белые сабо.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Валентины, сообщите об этом по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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