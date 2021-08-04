Ювелир раскрыл стоимость нового кольца Ксении Собчак с голубым турмалином

Стоимость кольца - несколько миллионов. Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Журналистка Ксения Собчак удивила своих подписчиков в инстаграме фотографией с эффектным аксессуаром: дорогостоящим кольцом с большим камнем. По просьбе издания NEWS.ru ювелир оценил стоимость данного украшения и рассказал о нем несколько подробностей.

Так, по словам эксперта, кольцо было изготовлено по индивидуальному дизайну: главным достоинством украшения является голубой турмалин Параиба весом 23,90 карата. Эксперт оценил стоимость такого изделия более чем в 2,5 миллионов рублей.

В инстаграме снимок Ксении за день набрал более 70 тысяч лайков и более 800 комментариев.

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