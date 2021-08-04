«Оступился и упал на дорогу»: в Новосибирске пенсионер на «Жигулях» сбил 18-летнего парня

Утром 4 августа в Новосибирске пенсионер на «Жигулях» сбил 18-летнего парня. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Утром 4 августа в Новосибирске пенсионер на «Жигулях» сбил 18-летнего парня. ДТП случилось в Ленинском районе города.
— Сегодня, в 11 утра, 72-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 ехал по улице Большая, со стороны улицы улицы 1-я Шоссейная в сторону улицы Дивногорская. Около дома №474 на улице Большая он сбил 18-летнего парня, который шел во встречном направлении по тротуару и оступился, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего парня доставили в больницу с закрытым переломом берцовой кости, правой и левой голени со смещением и ушибом головы. На месте произошедшего работали инспекторы ДПС.
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