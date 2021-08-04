В Новосибирске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе: сибирячка в больнице

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Днем, 4 августа, в Новосибирске иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Сибирячку доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, около 11:40 32-летний водитель автомобиля Toyota Allex ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковая в сторону улицы 25 лет Октября. У дома №10 по улице Богдана Хмельницкого он сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу с ушибленной раной головы, ушибом плеча, предплечья и левого бедра. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.